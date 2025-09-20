معاون محیط زیست استان مرکزی از مهاجرت زودهنگام پرندگان مهاجر به تالاب میقان اراک خبر داد و تغییر اقلیم و کاهش منابع غذایی را علت‌های اصلی این پدیده دانست.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما زهره موسوی، اعلام کرد که مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب میقان اراک امسال زودتر از موعد معمول آغاز شده است.

وی تغییر اقلیم و گرمای زودهنگام، کاهش منابع غذایی در زیستگاه‌های شمالی، خشکسالی و خشک شدن تالاب‌های مسیر مهاجرت را از دلایل این مهاجرت زودهنگام عنوان کرد.

معاون محیط زیست و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود: اگر در مناطق زادآوری هوا زودتر سرد شود یا برف زودتر ببارد، پرندگان مجبور به مهاجرت زودتر هستند. همچنین عوامل انسانی مانند شکار و آلودگی صوتی و نوری در تسریع این فرآیند مؤثر است.

وی اشاره کرد که تالاب میقان با فراهم بودن منابع غذایی و شرایط زیستی مناسب، امسال به مقصد جذابی برای پرندگان تبدیل شده است. هم‌اکنون بیش از چهار هزار پرنده آبزی و کنارآبزی از گونه‌هایی مانند فلامینگو، اردک سرسبز و چنگر در این تالاب حضور دارند.

تالاب میقان زیستگاه ۱۴۰ گونه پرنده بوده و سالانه پذیرای ۵۳ گونه مهاجر است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به درنای خاکستری، فلامینگو و هوبره اشاره کرد.



