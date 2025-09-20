به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی با بانوان مدیر مازندران در ساری، با اشاره به پیش‌نویس اصلاح قانون حق عائله‌مندی، از پیگیری جدی دولت برای تصویب آن در مجلس خبر داد.

زهرا بهروزآذر از تدوین بسته مادرانه برای حمایت از خانواده‌ها خبر داد و افزود: از سال ۱۴۰۵ کمک‌هزینه‌ای برای خرید ملزومات کودک به حساب مادران از فرزند اول به بعد واریز خواهد شد.

وی با اشاره به حضور۷۹ بانوی نخبه در مدیریت استان مازندران، این اقدام را نماد شایسته‌سالاری و اعتماد دولت به توانمندی زنان دانست و افزود: زنان همواره در کنار مردان در انقلاب، دفاع مقدس، و عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور از انتخاب استان مازندران و شهر ساری به عنوان پایلوت اشتغال زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: هدف ما افزایش سهم زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکار‌های خانگی است.

کاهش ساعت کاری بانوان

استاندار مازندران از تصویب کاهش یک‌ساعته ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص از ابتدای مهرماه خبر داد و افزود: این تصمیم با مسئولیت مستقیم بنده اتخاذ شده و هدف آن، ایجاد تعادل میان نقش‌های خانوادگی و مسئولیت‌های اجتماعی بانوان است.

یونسی رستمی با بیان اینکه حمایت از بانوان باید فراتر از شعار باشد، گفت: بانوان استان مازندران نه‌تنها در حوزه خانواده، بلکه در مدیریت، برنامه‌ریزی، و تصمیم‌سازی نیز نقش‌آفرین هستند و ما باید با ایجاد فرصت‌های برابر، زمینه شکوفایی استعداد‌های آنان را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه انتصاب بانوان در استان صرفاً بر اساس شایستگی بوده، ادامه داد: ما در انتصابات، جنسیت را ملاک قرار ندادیم، بلکه شایسته‌سالاری را محور قرار دادیم و برخی بانوان به دلایل خانوادگی از پذیرش مسئولیت خودداری کردند، اما مسیر برای حضور فعال آنان همچنان باز است.

مقداد بهرامی و گزارشی از این جلسه: