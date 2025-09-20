به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، هاشمی گفت: در اولین اقدام، پسماند‌های رها شده توسط گردشگران در حاشیه امامزاده باراجین، یکی از مقاصد گردشگری استان، با همکاری اعضای تشکل‌های رفتگران طبیعت، کانون تسهیلگران آموزش و پژوهش، کارکنان حفاظت محیط زیست، کارکنان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت پسماند، به طور کامل پاکسازی شد.

هاشمی با ابراز نگرانی از تخلیه پسماند‌های عادی و تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست و سلامت مردم، از شهروندان خواست تا با حساسیت بیشتر نسبت به محیط زیست رفتار کرده و در صورت مشاهده تخلیه غیرقانونی پسماند، مراتب را به ادارات محیط زیست اطلاع دهند.

وی اضافه کرد: همچنین پیرو اخطار محیط زیستی صادر شده با موضوع پراکنش پلاستیک در اطراف سایت پسماند پاکسار و محور مواصلاتی قزوین - بویین زهرا و جاده شیشه قلعه، عملیات پاکسازی اطراف سایت محمد آباد با همکاری کارکنان سایت پاکسار و نظارت کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان بویین زهرا در راستای ارتقاء سطح بهداشت عمومی و حفظ و سلامتی ساکنین منطقه از کیسه‌های نایلونی پاکسازی شد.

هاشمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سایت پسماند پاکسار محمدآباد، بر ارتقاء سطح بهداشت عمومی و حفظ سلامت ساکنین منطقه تاکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین بر اهمیت نظارت و پایش مستمر توسط کارشناسان محیط زیست برای اطمینان از اجرای صحیح فرآیند‌ها در سایت‌های پسماند تاکید کرد.