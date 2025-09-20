پخش زنده
سیوسومین سالگرد ارتحال آیتالله شیخ ابراهیم اعرافی امامجمعه فقید شهرستان میبد، در مسجد امام شهیدیهی میبد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیوسومین سالگرد ارتحال آیتالله شیخ ابراهیم اعرافی امامجمعه فقید شهرستان میبد، با حضور آیتالله اعرافی امامجمعه میبد و مدیر حوزههای علمیه کشور، استاندار یزد و قشرهای مختلف مردم در مسجد امام شهیدیه برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام میرزامحمدی با اشاره به زندگی پربرکت و ویژگیهای اخلاقی آیتالله اعرافی، به نقش اثرگذار این عالم برجسته در کشور و فعالیتهای مردمی وی پرداخت.
وی همچنین روحیه مبارزاتی این عالم مجاهد در برابر رژیم پهلوی و تلاشهایش در پیروزی انقلاب اسلامی را یادآور شد و بر ضرورت الگوگیری از سیره و رفتار ایشان تأکید کرد.