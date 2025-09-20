به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سی‌وسومین سالگرد ارتحال آیت‌الله شیخ ابراهیم اعرافی امام‌جمعه فقید شهرستان میبد، با حضور آیت‌الله اعرافی امام‌جمعه میبد و مدیر حوزه‌های علمیه کشور، استاندار یزد و قشر‌های مختلف مردم در مسجد امام شهیدیه برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام میرزامحمدی با اشاره به زندگی پربرکت و ویژگی‌های اخلاقی آیت‌الله اعرافی، به نقش اثرگذار این عالم برجسته در کشور و فعالیت‌های مردمی وی پرداخت.

وی همچنین روحیه مبارزاتی این عالم مجاهد در برابر رژیم پهلوی و تلاش‌هایش در پیروزی انقلاب اسلامی را یادآور شد و بر ضرورت الگوگیری از سیره و رفتار ایشان تأکید کرد.