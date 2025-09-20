رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان، گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس یک هزار و ۲۰۰ برنامه در سطح استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، علی کلوندی، افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس از دوشنبه ۳۱ شهریورماه تا هفتم مهرماه برگزار می‌شود.

وی از برگزاری ۷۵ عنوان برنامه و یک هزار و ۲۰۰ مورد برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و افزود: به عنوان نمونه یک عنوان برنامه مربوط به یادواره‌های شهداست که برگزاری ۵۰ یادواره برنامه پیش‌بینی شده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان از تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس برای ششمین سال در استان خبر داد و تصریح کرد: این برنامه همزمان با کشور و با حضور و سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی گفت: توجه به عملیات‌های وعده صادق و مقاومت فلسطین در مقابل زورگویی رژیم صهیونی و رشادت‌های دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های این ایام است.

کلوندی با ذکر اینکه روحیه مقاومت و ایستادگی در مقابل رژیم صهیونی برگرفته از تاثیرات دوران دفاع مقدس است، بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و انعکاس جلوه‌های زیبا و کار‌های هنری، استفاده از فناوری‌ها و روش‌های خلاقانه و مبتکرانه و هوش مصنوعی از دیگر برنامه‌ها و محور‌های تبیینی در هفته دفاع مقدس است.

وی تبیین بصیرت و هوشمندی حضرت امام (ره) در دوران دفاع مقدس و رهبر معظم انقلاب در فرماندهی وعده صادق ۳، بصیرت و هوشمندی فرماندهان دفاع مقدس و خودکفایی نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه را از دیگر برنامه‌های پیش‌رو ذکر کرد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان از برپایی نمایشگاه‌های مختلف با محوریت دوران دفاع مقدس و برگزاری شب شعر و خاطره خبر داد و عنوان کرد: نشست‌های تبیین ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها نیز برگزار می‌شود.

کلوندی گفت: عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و آزادگان، بازگشایی مدارس و به‌صدا درآمدن زنگ مقاومت، اعزام راهیان نور و تجلیل از پیشکسوتان مسلمان کرد از دیگر برنامه‌های این هفته در استان است.

به گفته وی، صدا سیمای استان به مدت هشت شب با حضور مهمانان و جمعی از رزمندگان برگزار می‌کند، همچنین برگزاری مسابقات ورزشی فرهنی نیز در دستور کار است.