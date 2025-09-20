اداره کل هواشناسی استان مرکزی: به دلیل عبور سامانه ناپایدار از نواحی شمالی کشور و عدم انتقال رطوبت عمده، فعالیت این سامانه در استان مرکزی به صورت وزش‌های باد نسبتا شدید تا شدید خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکمزی وضعیت هوای استان امروز (شنبه) و با شدت کمتر فردا (به خصوص نیمه جنوبی استان) عمدتا صاف گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش بینی می‌شود و طی این مدت احتمال خیزش و انتقال گردوخاک از نواحی غربی و برخی نقاط مستعد استان وجود دارد.

از نظر دمایی بررسی‌ها حاکی از روند کاهش محسوس دمای هوا تا اواسط هفته جاری است.