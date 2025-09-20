پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش اسدآباد گفت:در سال تحصیلی جدید ۲ هزار دانش آموز در هنرستانها تحصیل می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای سجاد محمدی شمیم گفت: امروز در هنرستان دکتر حسابی برنامه"یک روز با هنرستان من" با حضور دانش آموزان سال دهم با هدف معرفی کارگاهها برگزار شد.
وی افزود:در شهرستان اسدآباد ۶ هنرستان وجود دارد که ۲ هزار دانش آموز در این هنرستانها مشغول فعالیت هستند.
مدیر آموزش و پرورش اسدآباد یادآور شد:با توجه به تاکید وزیر آموزش و پرورش و نیاز جامعه به نیروی کار توجه به هنرستانها در سال جدید افزایش ویژهای دارد و در حال حاضر ۱۱۴ رشته هنرستانی در این شهرستان تدریس میشود.