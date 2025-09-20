به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در رده نونهالان، قهرمانی از آنِ محمد حسام مومنی، محمد مهدیار کرمی، پرهام اسدی یکتا، محمد عرفان آمره، علی اصغر مهدی خانلو، سید آدرین موسوی، پرهام نصرتی و محمد زعفرانی شد.

در رده نوجوانان، محمد مهدی فرخ، محمد مهدی همایی پور، مبین محمدی، محمد صالح نصرتی، امیر مهدی رشیدی، امیر علی تلخابی و علی حسن نژاد به عنوان برترین‌های مسابقات معرفی شدند.

در رده جوانان، امیر علی عشقی، فرزین الندانی، سجاد عرب، آریابرزین کهنسال، سید آرشام هدایتی پور، عرفان ولی خانی، مهدی سبحانی و محمد رضا بهزادی موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.

در رده بزرگسالان نیز امیر محمد بازگیر، سید محمد موسوی پور، عباس رضایی، حامد پورفلاحتی، ابوالفضل نصرتی، محمد رضا دلاور، مهدی الله ویران و محمد مهدی محمدزاده عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.