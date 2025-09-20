پخش زنده
میدان ایستگاه در چهارراه غفاری قم به نام میدان راه آهن تغییر نام پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل راه آهن قم در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای شهری و نقش راهآهن در زندگی مردم، گفت: نمادشهری قطار در راستای زیباسازی شهری و به عنوان نمادی از تلاشهای بیوقفه کارکنان راهآهن قم در میدان ایستگاه سابق نصب شده است.
آقای مجید ارجونی افزود: نامگذاری میدان ایستگاه به نام «راهآهن»، یادآور جایگاه مهم این شریان حملونقلی در تاریخ و پیشرفت استان قم است و میتواند به عنوان نشانهای ماندگار از تلاشهای جامعه خدوم راهآهن در ذهن مردم باقی بماند.