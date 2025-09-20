پخش زنده
دراین شهرستان بیش از ۱۴۵ بهره برادر زنبور عسل وجود دارد که سالانه بیش از ۱۴۰ تن عسل و انواع فرآوردههای زنبور عسل تولید می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مراتع پوشیده از گیاهان مناسب در شهرستان کبودراهنگ زمینه را برای زنبوردداری مهیا کرده است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: دراین شهرستان ۱۴۵ نفر به زنبورداری مشغول هستند که امسال ۲۰ نفر برای دریافت تسهیلات به جمع زنبورداران پیوستهاند.
آقای علی سرخوش افزود: میانگین برداشت عسل از هر کندو ۱۲ کیلوگرم است.
عسل تولیدی و دیگر فرآوردههای عسل بعد از تامین بازار شهرستان به دیگر شهرهای استانها ارسال می شود.
زنبورداران کمبود و گرانی شکر و نداشتن بیمه را از مشکلات این شغل گفتند.
