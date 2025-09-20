توزیع لوازم تحریر در بخش رخ تربت حیدریه
در آستانه سال تحصیلی جدید، بیش از ۹۰۰ بسته لوازم تحریر بین دانش آموزان نیازمند بخش رخ تربت حیدریه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش جلگه رخ در حاشیه توزیع بیش از ۹۰۰ بسته لوازم تحریر ویژه دانش آموزان کم برخوردار گفت: توزیع این بسته ها با هدف تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های برابر آموزشی بین دانش آموزان منطقه صورت گرفت.
میثم سالاری با بیان اینکه این بسته ها متناسب با مقاطع تحصیلی آماده شده است، افزود: در مجموع بیش از ۳ میلیارد ریال هزینه برای تهیه این بسته های نوشت افزار صرف شد.
سالاری همچنین با اشاره به پویش ملی جشن عاطفه ها گفت: این رویداد هرساله در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی برگزار می شود تا دانش آموزان به دلیل فقر مالی از تحصیل محروم نمانند.
وی ادامه داد: طرح هایی مانند مهر تحصیلی باعث می شود تا دانش آموزان نیازمند بدون دغدغه برای آغاز سال تحصیلی آماده شوند و از امکانات تحصیلی مناسب برخوردار شوند.
در سال تحصیلی ۱۴۰۴ بیش از پنج هزار دانش آموز در ۸۵ آموزشگاه آموزش و پرورش جلگه رخ مشغول به تحصیل خواهند شد.