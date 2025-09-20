در آستانه سال تحصیلی جدید، بیش از ۹۰۰ بسته لوازم تحریر بین دانش‌ آموزان نیازمند بخش رخ تربت حیدریه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش جلگه رخ در حاشیه توزیع بیش از ۹۰۰ بسته لوازم تحریر ویژه دانش آموزان کم برخوردار گفت: توزیع این بسته ها با هدف تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های برابر آموزشی بین دانش آموزان منطقه صورت گرفت.

میثم سالاری با بیان اینکه این بسته ها متناسب با مقاطع تحصیلی آماده شده است، افزود: در مجموع بیش از ۳ میلیارد ریال هزینه برای تهیه این بسته های نوشت افزار صرف شد.

سالاری همچنین با اشاره به پویش ملی جشن عاطفه ها گفت: این رویداد هرساله در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی برگزار می شود تا دانش آموزان به دلیل فقر مالی از تحصیل محروم نمانند.

وی ادامه داد: طرح هایی مانند مهر تحصیلی باعث می شود تا دانش آموزان نیازمند بدون دغدغه برای آغاز سال تحصیلی آماده شوند و از امکانات تحصیلی مناسب برخوردار شوند.

در سال تحصیلی ۱۴۰۴ بیش از پنج هزار دانش آموز در ۸۵ آموزشگاه آموزش و پرورش جلگه رخ مشغول به تحصیل خواهند شد.