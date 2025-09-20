رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: اردوی جهادی پزشکی با استقرار ۴۵ پزشک سراسر کشور در شهرهای دزفول، شوش، گتوند و اندیمشک مستقر شده و در حال ارایه خدمات رایگان تخصصی پزشکی به بیماران نیازمند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه بیان کرد: قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی در حوزه سلامت به مددجویان و نیازمندان اقشار محروم نقاط مختلف از سه سال پیش توسط دانشگاه علوم پزشکی دزفول ایجاد شد که طرح‌های این قرارگاه جمعه‌های مهربانی بود.

وی با بیان اینکه این طرح با همکاری پزشکان خیر و جهادی اجرا و خدمات رایگان تخصصی پزشکی به مددجویان ارایه شده است، افزود: با گسترش طرح جمعه‌های مهربانی، از ۲۵ شهریورماه نیز با همکاری قرارگاه نسل سومی‌ها حدود ۳۰ پزشک با ۹ تخصص از جمله داخلی، گوش و حلق و بینی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، قلب، بیهوشی، جراحی اطفال و چشم پزشکی در دزفول مستقر شده و اقدام به ویزیت رایگان بیماران نیازمند کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان اینکه این اردوی جهادی تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد، اظهارکرد: تاکنون بیش از ۸۰۰ مددجوی بیمار توسط پزشکان این قرارگاه معاینه شدند و پرونده‌های پزشکی برای جراحی‌های تعویض مفصل زانو، ستون فقرات، ناهنجاری‌های مادرزادی، چشم، گوش و حلق و بینی تشکیل شده و قرار است به زودی جراحی‌ها انجام شود.

وی به همکاری ۱۵ پزشک دزفولی در این اردوی جهادی اشاره کرد و ادامه داد: این اردوی جهادی با همکاری کمیته امداد استان خوزستان و بهزیستی و دزفول در حال انجام است و مددجویان شهرهای شوش، اندیمشک و گتوند را نیز زیرپوشش قرار می‌دهد.

خسروپناه از حمایت فرماندار، شرکت ملی نفت مسجدسلیمان، خیرین و هتلداران بابت همکاری برای اجرای این اردوی جهادی قدردانی و تصریح کرد: بخش دندانپشکی نیز به مدت ۱۵ روز در دزفول، سردشت، شهیون و گتوند مستقر هستند و بیماران از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند خواهند شد.

وی با پیش‌بینی ارائه حدود پنج هزار خدمت رایگان به مددجویان نیازمند در این مدت افزود: حدود ۳۵ هزار خدمت به صورت رایگان به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال در سه سال اخیر انجام شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: سازمان‌های مردم نهاد از نقاط مختلف کشور در سه سال اخیر توسط دانشگاه علوم پزشکی دزفول دعوت شدند و تاکنون بیش از ۳۵ هزار خدمت به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال به مددجویان ارایه شده است.