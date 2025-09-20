به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار شجاعی نسب گفت: ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان بشرویه، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌ها در حوزه استحفاظی به یک سواری پژو پارس مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

به گفته وی ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو مقادیری مواد مخدر کشف کردند که راننده خودرو به جهت گریز از مجازات قانونی، اقدام به پرداخت رشوه، ۸۸ گرم طلا به ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ماموران پلیس پیشنهاد کرده که ماموران وظیفه شناس از دریافت مبلغ پیشنهادی امتناع می‌کنند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: برای متهم دستگیر شده تشکیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار شجاعی نسب تاکید کرد: به منظور ترویج فرهنگ خودکنترلی، صحت عمل و ارج نهادن به این عمل خداپسندانه مأمور وظیفه شناس شهرستان بشرویه مورد تقدیر قرار گرفتند.