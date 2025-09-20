پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی گفت: همه دستگاههای اجرایی استان باید با تمام ظرفیت برای کاهش سوانح جادهای و ایجاد امنیت در سفرها تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در جلسه ستاد راهبری تصادفات استان با اشاره به افزایش حجم ترددها در جادههای استان و آغاز سال تحصیلی گفت: در همه شهرها به ویژه مرکز استان باید ایمنسازی محیط اطراف مدارس برای شروع سال تحصیلی به اتمام برسد تا دانشآموزان و خانوادهها با آرامش خاطر رفتوآمد کنند.
وی همچنین بر بسیج همه ظرفیتها برای کاهش حوادث جادهای اشاره کرد و افزود: مدیریت ترافیک در مسیرهای پررفتوآمد از جمله محور بیرجند-طبس – عشقآباد و نیز استقرار تیمهای امدادی در حاشیه جادهها باید بهگونهای باشد که مردم احساس امنیت و آرامش کنند.
استاندار به همزمانی برداشت محصولات کشاورزی از جمله زرشک و زعفران با افزایش حجم سفرها اشاره کرد و گفت: در این ایام تعداد زیادی کارگر برای برداشت محصول به استان وارد میشوند و همین موضوع موجب افزایش تردد در جادهها خواهد شد، بنابراین باید پیشبینیهای لازم انجام شود.
سرپرست پلیس راهور استان هم در این جلسه گفت: در مهر سال گذشته ۶ نفر در اثر تصادفات درون شهری جان خود را ازدست دادهاند که کاهش این رقم نیازمند رعایت قانون و پایبندی مردم و رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی است.
سرهنگ خسروی افزود: از آغاز امسال نیز ۲۱ نفر در حوزه سوانح رانندگی درون شهری استان جان خود را از دست دادهاند.