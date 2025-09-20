پخش زنده
دبیرستان ماندگار چمران ارومیه با زمین تازهنصبشده والیبال به استقبال جشن صدمین سال تأسیس میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی به همراه معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع و معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان، از زمین والیبال تازهنصبشده دبیرستان ماندگار چمران مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه بازدید کرد.
علی اکبر صمیمی، در حاشیه این بازدید با تأکید بر نقش راهبردی ورزش دانشآموزی در تربیت نسل آینده، اظهار نمود:تربیتبدنی یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت است و توسعه زیرساختهای ورزشی در مدارس نهتنها به ارتقای سلامت جسم و روح دانشآموزان کمک میکند، بلکه زمینهساز شکلگیری روحیه همدلی، نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای رفتاری در بین نوجوانان است.
وی افزود:توجه به کیفیت فضاهای ورزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان در بهرهمندی از امکانات استاندارد، از اولویتهای آموزش و پرورش استان است و در این راستا حمایت از طرحهای توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مدارس ادامه خواهد داشت.
دبیرستان ماندگار چمران، از قدیمیترین مراکز آموزشی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه، امسال صدمین سال تأسیس خود را توام با مراسم زنگ مهر و آیین آغاز سال تحصیلی جدید با حضور مسئولان وزارتی، استانی و شهرستانی، در روز اول مهر جشن خواهد گرفت.