مسابقات مقدماتی ۳ وزن پایانی رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر امروز در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:
در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدمهدی کشتکار، پس استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار میان مورتن تورسن از نروژ و بوشینگ هوانگ از چین میرود.
در وزن ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر سباستین ناد از صربستان را از پیش رو برداشت. وی در این دیدار با شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان مبارزه میکند.
در وزن ۸۷ کیلوگرم علیرضا مهمدی، در دور اول با نتیج ۵ بر ۱ هانس واگنر از آلمان را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ دانیل الکساندروف از بلغارستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.