نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تئاتر همواره مهجور واقع شده است.
روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجرای نمایش لجن خوار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه تئاتر همواره مهجور واقع شده است، گفت: من از نوجوانی با فضای تئاتر مانوس بودم و از همان دوران مدرسه به صورت آماتوری کار بازیگری انجام میدادم. با تمام ظرفیتهای موجود فرهنگی، اما هنرهای نمایشی متاسفانه به صورت کامل از پتانسیلهای آن استفاده نشده است.
ایزدخواه با تاکید بر اینکه تئاتر رسانه پر قدرتی برای انتقال مفاهیم و پیامها محسوب میشود، خاطرنشان کرد: به نظرم نسل جدید را باید بهتر با فضلی تئاتر آشنا کرد. از سویی دیگر این روزها با توجه به مسائل جنگ نرم، هنرهای نمایشی برای تبیین مسائل نقش کلیدی را بر عهده دارد.
گفتنی است، نمایش «لجنخوار» به کارگردانی ویدا موسوی و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی از ۱۸ شهریور ماه در تالار حافظ روی صحنه رفته است.
«لجنخوار» اثر برگزیده نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت، روایتی واقعی را در فضایی متفاوت از اروندرود بازتعریف میکند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «چشم انتظاری سختترین و عجیبترین کار دنیاست. تا کسی آن را درک نکرده باشد، نمیتواند بفهمد چشم انتظاری یعنی چه…»