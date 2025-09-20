پخش زنده
بخشی از محور ارتباطی جهرم - قیر با حضور استاندار فارس افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در سفر حسینعلی امیری استانداری فارس به شهرستان جهرم پنج کیلومتر از جاده جهرم - قیر به عنوان یکی از طرح های مهم زیرساختی جنوب استان فارس با صرف هزینه ای افزون بر ۱۲۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
حسینعلی امیری در مراسم بهره برداری از این مسیر با اشاره به نقش راههای ارتباطی در توسعه اقتصادی، بیان کرد: زیرساختها، پایه حرکت به سوی آبادانی هستند و این مسیر، پیوندی تازه میان ظرفیتهای منطقهای و فرصتهای اقتصادی ایجاد میکند.
وی افزود: تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که سرمایهگذاری در زیرساختها به طور مستقیم بر رشد تولید، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم تاثیر میگذارد؛ لذا توجه به این بخش نهتنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حرکت در مسیر توسعه محسوب میشود.
استاندار فارس بیان کرد: توسعه زیرساختها میتواند موتور محرک سایر حوزهها مانند صنعت، کشاورزی، آموزش و بهداشت باشد و فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم کند.
نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به انعقاد قراردادهایی به ارزش چهار هزار میلیارد تومان برای توسعه راههای استان، این اقدامات را گامی مؤثر در مسیر عمران و آبادانی فارس دانست.
استاندار فارس در بدو ورود به شهرستان جهرم با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.
قرار است با حضور استاندار فارس آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان خفر نیز برگزار شود.
شهرستانهای جهرم و خفر به ترتیب در فاصله ۱۹۰ کیلومتری و ۱۸۵ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارند.