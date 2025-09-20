۸۸ درصد متقاضیان طلاق، مشاوره پیش از ازدواج نداشتند
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر انجام مشاوره برای شناسایی و حل مشکلات زوجین گفت: مطالعات نشان میدهد که ۸۸ درصد درخواست کنندگان طلاق در استان البرز، مشاوره پیش از ازدواج نداشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، حسین فاضلی هریکندی گفت: مشاوره پیش از طلاق، یکی از موضوعات مهمی است که با آسیب شناسی انجام شده منتهی به ارائه راهکارهای عملیاتی با عنوان «مشاوره پیش از ازدواج» با هدف کاهش طلاق و اختلافات زوجین شده است.
وی با بیان اینکه مشاوره پیش از ازدواج علاوه بر اینکه یک اصل قانونی است و در مواد ۷۹، ۸۰ و ۸۱ فصل ۱۶ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان راهکارهای کاهش طلاق مورد استنباط است افزود: بنابراین مشاوره پیش از ازدواج علاوه بر اینکه الزام قانونی دارد در اصل و ضرورت عقلی و عرفی آن نیز اختلافی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه مشاوره پیش از ازدواج در مقایسه با پیش از طلاق از نظر جنبه پیشگیرانه دارای اولویتی غیرقابل انکار است گفت: استان البرز به عنوان ایران کوچک از تنوع قومیتی و فرهنگی بالایی برخوردار است و بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ناآگاهی زوجین نسبت به یکدیگر به ویژه در استانهایی که اقوام و طوایف مختلفی در آنجا ساکن هستند و تنوع فرهنگی و قومیتی وجود دارد نمود بیشتری پیدا میکند.
یک چهارم طلاقها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به آمار وقوع ازدواج و طلاق که هر دو در استان البرز روند کاهشی داشته است یادآور شد: آمار کاهش ازدواج در استان با توجه به بالارفتن سن ازدواج به خصوص با توجه به نرخ رشد ۲.۷ درصدی استان نگران کننده است از جانب دیگر اینکه یک چهارم طلاقها در پنج سال نخست زندگی مشترک زوج رخ میدهد ریشه در عدم شناخت زوجین از یکدیگر دارد و ضرورت اتخاذ راهکار و اقدام لازم برای این مشکل را چندین برابر میکند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، مشاوره پیش از ازدواج را یک راهکار کارآمد برای شناخت بیشتر زوجین از یکدیگر دانست و اضافه کرد: اثرات منفی عدم مشاوره فقط در موضوع طلاق و جدایی زوجین تاثیرگذار نیست و بسیاری از اختلافات زوجین و نیز با فرزندان و انحرافات و دعاوی و جرایمی که در میان خانوادهها و زوجین در حوزه خانواده و اجتماع رخ میدهد میتواند ناشی از عدم مشاوره پیش و پس از ازدواج باشد.
وی با اشاره به اینکه ۸۸ درصد مشاوره پیش از ازدواج نداشتند گفت: یکی از موانع جدی، الزامی شدن آن است که با استفاده از ابزارهای قانونی امکان ایجاد این الزام امکانپذیر است؛ هرچند پیش از ازدواج به دلیل شور و شوق و عجله زوجین و خانوادهها برای تشکیل خانواده شرایط هیجانی حاکم است.
وی بر لزوم برگزاری دورههای آموزشی در مدارس متوسط دوم به منظور آگهی بخشی به دانش آموزان و برگزاری کارگاههای آموزشی در مراکز بهداشتی و درمانی به منظور معرفی مشاوره پیش از ازدواج تاکید کرد و گفت: تولید و پخش برنامههای آموزشی در مورد اهمیت مشاوره پیش از ازدواج و اطلاع رسانی در خصوص نحوه اجرای طرح الزامی شدن مشاوره پیش از ازدواج در استان البرز از از جانب صداوسیمای مرکز استان نیز میتواند در ترویج مشاوره پیش از ازدواج بسیار موثر باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیز با اشاره به اجرای «طرح مشاوره پیش از ازدواج» گفت: امروزه بخشی از اختلافات و طلاقها به خاطر ناآگاهی زوجین از مهارتهای زندگی مشترک اتفاق میافتد و نداشتن مهارت گفتوگو، ناآگاهی زوجین از وظایف و حقوق یکدیگر و ناتوانی در مدیریت اختلافات باعث شده است زندگیهای زیادی به بنبست برسد.
فرید نجف نیا با بیان اینکه جامعه هزینههای زیادی بابت طلاق، اختلافات خانوادگی، افسردگیها و حتی آسیبهای اجتماعی پرداخت میکند، افزود: هزینههای وارده فقط شامل هزینههای مالی نیست و آرامش روحی خانوادهها و امنیت روانی بچهها از بین میرود و اگر جوانان از همان ابتدا مهارتهای لازم را یاد بگیرند و با دید بازتری وارد زندگی شوند میتوان از بروز خیلی از مشکلات جلوگیری کرد.
وی به نتایج حاصل از اجرای طرح الزامی شدن مشاوره پیش از ازدواج اشاره کرد و گفت: تقویت بنیان خانواده، کاهش نرخ طلاق، ارتقا سلامت و بهداشت روانی جامعه و پیشگیری از مشکلات روانشناختی از نتایج اجرای طرح الزامی شدن مشاوره پیش از ازدواج در استان است.