در جلسه هیئت اندیشه ورز و شورای بسیج جامعه پزشکی شهرستان شازند مقرر شد مشکلات حوزه بهداشت و درمان این شهرستان احصاء و برای رفع آن چاره اندیشی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه هیئت اندیشه ورز و شورای بسیج جامعه پزشکی شازند به ریاست جانشین فرمانده سپاه ناحیه شازند در سالن جلسات شبکه بهداشت برگزار شد.

سرگرد میثم اکبری جانشین فرمانده سپاه ناحیه شازند با اشاره به اینکه بسیج جامعه پزشکی در این شهرستان اقدامات خوبی انجام داده است، گفت: امروز جلسه هیئت اندیشه ورز با هدف احصاء و پیگیری مشکلات برگزار شد و إن شاء الله رفع مشکلات بهداشت و درمان این شهرستان با کمک مجموعه بسیج و دیگر سازمان‌ها صورت خواهد گرفت.