به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با سرمایه‌گذار منطقه ویژه سرو - ارومیه، صبح امروز در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست‌ها، با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه اقتصادی استان، گفت: تسهیل فرآیند‌های اداری و کاهش بروکراسی برای سرمایه‌گذاران در دستورکار بوده و از طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان حمایت همه‌جانبه انجام می‌شود.

همچنین به دنبال بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی سرو - ارومیه، استاندار آذربایجان‌غربی در نشست با سرمایه‌گذاران این طرح، بر ضرورت رفع مشکلات و تکمیل زیرساخت‌های لازم برای استقرار شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه تأکید کرد.

رضا رحمانی همچنین افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی سرو - ارومیه، باید ضمن رفع مشکلات سرمایه‌گذار، روند اجرای این طرح و فرآیند سرمایه‌گذاری را تسریع کنند.