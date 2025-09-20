با حضور جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه؛
معرفی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه لرستان
مسئول جدید دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت ابالفضل لرستان با حضور جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛با حضور جانشین نماینده ی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،حجت الاسلام محسن مفید به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه لرستان معرفی و از خدمات حجت الاسلام علی درویشی مسئول سابق نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان تجلیل شد .
حجتالاسلام والمسلمین حسین طیبی فر در مراسم معارفه و تکریم مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابالفضل لرستان گفت: سپاه با حملات موشکی دقیق در جنگ ۱۲ روزه، ضربات جدی به مراکز تحقیقاتی و تسلیحاتی اسرائیل وارد کرد.
حملات موشکی جمهوری اسلامی ضربه جدی به مراکز تحقیقاتی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی وارد کرده که نشان میدهد نقش نیروهای مسلح در پاسخ به تهدیدها تعیینکننده بوده است.
وی تحولات اخیر منطقه و تجاوز رژیم صهیونیستی را از طراحی دشمن برای براندازی و تجزیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: پاسخ قاطع و شجاعانه نیروهای مسلح ، حمایت و پشتیبانی مردم از نظام اسلامی و رهبری رمز موفقیت ملت ایران بود.
حجت الاسلام و المسلمین طیبی فر ،دفاع جانانه رزمندگان و حضور پرشور مردم را از دستاوردهای مهم این مقطع خواند و گفت: این ایستادگی و مقاومت باعث شد دشمنان بینالمللی و حامیان آنها عقبنشینی کنند.
وی با اشاره به آشکار شدن ماهیت رسانههای بیگانه، آنها را بازوی تبلیغاتی دشمن دانست و تأکید کرد:مردم به رسانههای بیگانه اعتماد نکنند.