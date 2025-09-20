

به گزارش با حضور جانشین نماینده ی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، حجت الاسلام محسن مفید به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه لرستان معرفی و از خدمات حجت الاسلام علی درویشی مسئول سابق نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان تجلیل شد .



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طیبی فر در مراسم معارفه و تکریم مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابالفضل لرستان گفت: سپاه با حملات موشکی دقیق در جنگ ۱۲ روزه، ضربات جدی به مراکز تحقیقاتی و تسلیحاتی اسرائیل وارد کرد.





حملات موشکی جمهوری اسلامی ضربه جدی به مراکز تحقیقاتی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی وارد کرده که نشان می‌دهد نقش نیروهای مسلح در پاسخ به تهدیدها تعیین‌کننده بوده است.





وی تحولات اخیر منطقه و تجاوز رژیم صهیونیستی را از طراحی دشمن برای براندازی و تجزیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: پاسخ قاطع و شجاعانه نیروهای مسلح ، حمایت و پشتیبانی مردم از نظام اسلامی و رهبری رمز موفقیت ملت ایران بود.





حجت الاسلام و المسلمین طیبی فر ،دفاع جانانه رزمندگان و حضور پرشور مردم را از دستاوردهای مهم این مقطع خواند و گفت: این ایستادگی و مقاومت باعث شد دشمنان بین‌المللی و حامیان آنها عقب‌نشینی کنند.