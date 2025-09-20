به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به کاهش شش تا هشت درجه‌ای دمای هوا در استان گفت: بارش برف و باران نقاط مرتفع شمالی استان را در بر می‌گیرد.

سعید خلیلی، با اشاره به اینکه در راستای بکارگیری تدابیر لازم هشدار سطح نارنجی صادر شده است، افزود: رگبار متناوب باران توأم با رعد و برق و وزش باد نیز برای استان در هفته جاری پیش بینی شده است.

خلیلی، با بیان اینکه تندباد لحظه‌ای و وزش باد و گرد و خاک هم در هفته جاری برای استان پیش‌بینی شده است، اظهارکرد: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، برخورد صاعقه، خسارت به سازه‌های سبک در اثر تند باد لحظه‌ای، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی از جمله مخاطرات فعالیت این سامانه بارشی است.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و تردد در ارتفاعات، پرهیز از سفر‌های غیرضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب رودها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید از موارد نیازمند توجه است.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته در شهر‌های شمالی آذربایجان‌غربی از جمله ماکو، چالدران، پلدشت، چایپاره و خوی به ترتیب ۱۴، ۱۰، شش، سه و سه دهم میلیمتر باران ثبت شده است.