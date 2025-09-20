پخش زنده
آذربایجانغربی با برف و باران به استقبال پاییز میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به کاهش شش تا هشت درجهای دمای هوا در استان گفت: بارش برف و باران نقاط مرتفع شمالی استان را در بر میگیرد.
سعید خلیلی، با اشاره به اینکه در راستای بکارگیری تدابیر لازم هشدار سطح نارنجی صادر شده است، افزود: رگبار متناوب باران توأم با رعد و برق و وزش باد نیز برای استان در هفته جاری پیش بینی شده است.
خلیلی، با بیان اینکه تندباد لحظهای و وزش باد و گرد و خاک هم در هفته جاری برای استان پیشبینی شده است، اظهارکرد: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، برخورد صاعقه، خسارت به سازههای سبک در اثر تند باد لحظهای، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید در جادههای کوهستانی از جمله مخاطرات فعالیت این سامانه بارشی است.
کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و تردد در ارتفاعات، پرهیز از سفرهای غیرضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آب رودها، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید از موارد نیازمند توجه است.
وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته در شهرهای شمالی آذربایجانغربی از جمله ماکو، چالدران، پلدشت، چایپاره و خوی به ترتیب ۱۴، ۱۰، شش، سه و سه دهم میلیمتر باران ثبت شده است.