انحراف از مسیر و واژگونی یکدستگاه خودروی پراید در محور تکاب به بیجار ۴ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تکاب گفت: صبح امروز شنبه ۲۹ شهریورماه در ساعت ۰۹:۱۵ طی تماس تلفنی آتش‌نشانی شهرستان بیجار با سامانه ۱۲۵ مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر ۲۹ محور تکاب – بیجار (بعد از روستای قزل‌بلاغ)، نیرو‌های امداد و نجات آتش‌نشانی تکاب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

الطافی گفت: در این سانحه، خودروی پراید از مسیر منحرف و منجر به مصدومیت ۴ سرنشین آن شد.

وی گفت: عوامل آتش‌نشانی با همکاری تیم‌های اورژانس، عملیات رهاسازی مصدومان از داخل خودرو و انتقال آنان به آمبولانس‌ها را انجام دادند.

الطافی افزود: مصدومان توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس شهرستان تکاب و شهرستان بیجار به بیمارستان مهر امام علی (ع) تکاب منتقل شدند.