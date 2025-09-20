پخش زنده
بسته پیشنهادی الزامات آموزشی؛ «حوزۀ پیشرو و سرآمد» در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، تدوین و به مدیر حوزههای علمیه و شورای عالی ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی معاون آموزش حوزههای علمیه گفت: بسته پیشنهادی الزامات آموزشی «حوزه پیشرو و سرآمد» پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، تدوین و به مدیر حوزههای علمیه و شورای عالی ارائه شده است تا در مسیر تحقق مطالبات معظمله گامهای جدیتری برداشته شود.
حجتالاسلام والمسلمین مقیمی حاجی با تشریح دستاوردهای یازدهمین اجلاسیه معاونان آموزش حوزههای علمیه استانهای کشور که چندی قبل با حضور مدیران ستادی و معاونان آموزش استانها برگزار شد، افزود: ارزیابی و وضعیتسنجی علمی مدارس استانها، مهمترین موضوع مورد بررسی در این نشست بود.
وی ادامه داد: همچنین آییننامههای رتبهبندی استادان، نظارت بر اجرای صحیح مسائل آموزشی، ارتقای کیفی فرآیند آموزش، و موضوع واسپاری امور به استانها با حفظ چارچوبهای نظارتی، از دیگر مباحث اصلی این اجلاس بود که با دقت بررسی شد.
معاون آموزش حوزههای علمیه گفت: در این اجلاسیه، شاهد تعامل مؤثر و همافزایی سازنده میان صف و ستادحوزه های علمیه بودیم؛ مدیران ستادی حوزه درخصوص مأموریت خود، تحولات و برنامههای جدید را برای حضار تشریح کردند و معاونان آموزش استانها نیز با توجه به حضور میدانی در مدارس و شناخت دقیق از اقتضائات اجرایی، در ارائه پیشنهادها و نقدها مشارکتی فعال و باانگیزه داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین مقیمی حاجی، با تأکید بر پیوند محتوای اجلاسیه با منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: یکی از محورهای کلیدی این نشست، بررسی الزامات پیام معظم له به حوزههای علمیه به عنوان «حوزه پیشرو و سرآمد» بود. در این راستا، بستۀ پیشنهادی الزامات آموزشی پیام حضرت آقا تهیه و تدوین و به مدیر حوزههای علمیه و شورای عالی ارائه شد تا در مسیر تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب گامهای جدیتری برداشته شود.
وی ابراز امیدواری کرد :ثمرات این اجلاسیه بتواند در برنامهریزی، ارتقای کیفی و پیشبرد اهداف آموزشی حوزههای علمیه در سراسر کشور مؤثر واقع شود.