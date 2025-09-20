فرمانده سپاه نینوا گلستان، از اجرای ۴ هزار و ۵۰۰ برنامه عمومی و ۴۰ برنامه شاخصبه مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.

اجرای ۴ هزار و ۵۰۰ برنامه عمومی و ۴۰ برنامه شاخص در بزرگداشت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار علی ملک شاهکوهی در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: این برنامه‌ها در راستای حفظ یاد و پیام شهدا و با محوریت مردم در محلات، نواحی و حوزه‌های بسیج اجرا خواهد شد.

وی افزود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به فضاسازی محیطی، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، همسران و والدین آنان، برگزاری همایش نکوداشت فرماندهان، رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس اشاره کرد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ فرماندهان ادوار مختلف پایگاه‌های بسیج استان و افتتاح ۴۶۰ پروژه محرومیت‌زدایی در سطح استان به عنوان بخشی از برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس یاد کرد.

سردار ملک شاهکوهی در ادامه از برگزاری دومین اجلاسیه سراسری بزرگداشت چهار هزار شهید استان گلستان در سال آینده خبر داد و گفت: ستاد اجرایی و شورای سیاست‌گذاری این اجلاسیه آخرین نشست‌های خود را انجام داده و کمیته‌های مختلف آن مشخص شده‌اند.

وی تصریح کرد: برپایی دهکده مقاومت، تکمیل باغ موزه دفاع مقدس با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، نصب المان شهدا در شهرستان‌ها، چاپ کتاب و تهیه فیلم‌های کوتاه و بلند درباره شهدا از مهم‌ترین محور‌های کمیته‌های این اجلاسیه است.