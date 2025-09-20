پخش زنده
رئیس سازمان چای کشور گفت: حدود ۸۸ هزار و ۸۱۱ تن برگ سبز چای به ارزش یک هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان خریداری و حدود ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانجات چای از ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای تاکنون پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حبیب جهانساز افزود: که از این میزان خرید چای ، یک هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان به چایکاران پرداخت شده است.
وی گفت: تسهیلات ۱۷۷ میلیارد تومانی پرداخت شده به چایکاران و کارخانجات نیز شامل تسهیلات سرمایهای و سرمایه در گردش است و از محل صندوق حمایت از توسعه چای تأمین و پرداخت شده است.
رئیس سازمان چای کشور همچنین گفت : تسهیلات سرمایهای از محل سرمایهگذاری صندوق در بانک، و تسهیلات ۴ درصدی سرمایه در گردش از محل منابع داخلی صندوق و معادل ۱.۹ برابر سرمایهگذاری چایکاران و کارخانهها پرداخت میشود.
جهانساز افزود: به کشاورزان تسهیلات ۴ درصد سرمایهای به منظور اصلاح، احیا، بهزراعی و توسعه مکانیزاسیون و خرید ماشینآلات به کشاورزان پرداخت میشود و این تسهیلات برای کارخانجات با نرخ ۱۵ درصد و برای بهداشتی کردن و برندسازی در نظر گرفته شده است.
وی افزود : از (۸۸ هزار و ۸۱۱ تن) برگ سبز خریداری شده، ۱۹ هزار و ۹۴۵ تن چای خشک استحصال شده است.