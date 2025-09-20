به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ حامد شادبهر با اشاره به دستگیری محکوم متواری ۶۵ ساله گفت : این متهم که به دلیل جرایم مالی تحت تعقیب بود، پس از رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی پلیس در مخفیگاهش در رضوانشهر شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از دستگیری برای تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی رضوانشهر با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با مجرمان متواری گفت: پلیس در سایه حمایت‌های قضائی و مشارکت‌های مردمی اجازه نخواهد داد افراد متخلف با قانون‌شکنی، آرامش و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنند.