هم‌زمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بیش از ۳۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در شهرستان بافق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق، با بیان اینکه هفته دفاع مقدس، فرصتی برای تبیین ارزش‌های بصیرت، مقاومت و عقلانیت است، گفت: برنامه‌ها با تأکید بر بیانات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب طراحی شده و شامل رژه موتوری، همایش بزرگ رزمندگان، یادواره‌های شهدا، زنگ مهر و مقاومت در مدارس، دوره‌های سواد رسانه، همایش‌های دانش‌آموزی با موضوعات اجتماعی، پیاده‌روی خانوادگی، برنامه‌های جهادی و مسابقات ورزشی خواهد بود.

سرهنگ محسن نصیری افزود: غبار روبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و برگزاری یادواره‌های شهدای اصناف و شهدای سرباز از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته است. سرهنگ نصیری تأکید کرد هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای پاسخ به شبهات جوانان و تقویت روحیه امیدآفرینی و همبستگی ملی است.

در همین زمینه، فلاح فرماندار بافق نیز با گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس، این دوران را بزرگ‌ترین رویداد پس از انقلاب اسلامی دانست که در آن حتی یک وجب از خاک ایران از دست نرفت.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده افزود: پاسداشت شهدا و ایثارگران باید در عمل نمود پیدا کند. فلاح همچنین خواستار نوآوری در برنامه‌های دفاع مقدس شد و گفت: برگزاری برنامه‌های تکراری اثرگذاری لازم را ندارد و باید از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و سخنرانی‌های تخصصی برای ارتباط بهتر نسل جوان استفاده کرد.