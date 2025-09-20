رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تجهیز ۳۹۲ نفر از فروشندگان مرغ به کارتخوان ویژه سامانه یکپارچه و هوشمند ره‌آوا خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ساماندهی و مدیریت توزیع اقلام اساسی تنظیم بازاری از جمله مرغ در استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، فرامرز حریری مقدم گفت: سامانه یکپارچه و هوشمند ره‌آوا به عنوان شبکه رسمی توزیع اقلام اساسی تنظیم بازاری از جمله مرغ در استان قزوین، فرآیند توزیع این کالا‌ها را مدیریت و ساماندهی می‌کند.

وی افزود: تاکنون ۳۹۲ نفر از ۵۶۰ فروشنده حقیقی مرغ در استان، کارتخوان ویژه فروش مرغ از طریق این سامانه را دریافت کرده‌اند.

حریری مقدم اظهار داشت: همچنین ۴۰۰ مرغدار گوشتی استان، چهار کشتارگاه، هشت زنجیره تولید مرغ و ۱۹ واحد از شرکت‌های تعاونی مرغداران نیز عضو این سامانه شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: راهکار توزیع اقلام دولتی ره‌آوا، شامل سه قسمت اصلی است که توزیع کالا از انبار‌های دولتی تا عمده‌فروشان، توزیع از عمده فروشان تا خرده‌فروشان و نهایتاً توزیع کالا بین شهروندان را پوشش می‌دهد.

حریری مقدم تأکید کرد که با آغاز فرآیند توزیع کالا‌های اساسی در قزوین از طریق سامانه ره‌آوا، شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع افزایش یافته و امکان رصد لحظه‌ای موجودی‌ها و جلوگیری از احتکار فراهم می‌شود.