تجهیز ۳۹۲ فروشنده مرغ در قزوین به کارتخوان سامانه رهآوا برای توزیع هوشمند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تجهیز ۳۹۲ نفر از فروشندگان مرغ به کارتخوان ویژه سامانه یکپارچه و هوشمند رهآوا خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ساماندهی و مدیریت توزیع اقلام اساسی تنظیم بازاری از جمله مرغ در استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، فرامرز حریری مقدم گفت: سامانه یکپارچه و هوشمند رهآوا به عنوان شبکه رسمی توزیع اقلام اساسی تنظیم بازاری از جمله مرغ در استان قزوین، فرآیند توزیع این کالاها را مدیریت و ساماندهی میکند.
وی افزود: تاکنون ۳۹۲ نفر از ۵۶۰ فروشنده حقیقی مرغ در استان، کارتخوان ویژه فروش مرغ از طریق این سامانه را دریافت کردهاند.
حریری مقدم اظهار داشت: همچنین ۴۰۰ مرغدار گوشتی استان، چهار کشتارگاه، هشت زنجیره تولید مرغ و ۱۹ واحد از شرکتهای تعاونی مرغداران نیز عضو این سامانه شدهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: راهکار توزیع اقلام دولتی رهآوا، شامل سه قسمت اصلی است که توزیع کالا از انبارهای دولتی تا عمدهفروشان، توزیع از عمده فروشان تا خردهفروشان و نهایتاً توزیع کالا بین شهروندان را پوشش میدهد.
حریری مقدم تأکید کرد که با آغاز فرآیند توزیع کالاهای اساسی در قزوین از طریق سامانه رهآوا، شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع افزایش یافته و امکان رصد لحظهای موجودیها و جلوگیری از احتکار فراهم میشود.