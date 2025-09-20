۲ کاروان تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به ارزش ۴۶ میلیارد تومان راهی مدارس تازه تاسیس و عشایری خراسان جنوبی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، یک کاروان شامل اقلام ورزشی از حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت است که بخشی از آن به مدارس عشایری اختصاص یافت. کاروان دوم نیز ویژه مدارسی است که به تازگی احداث شده و نیاز به تجهیزات دارند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: در یک سال گذشته بیش از ۶۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی در اختیار مدارس قرار گرفته که با احتساب کاروان جدید، مجموع اعتبارات این بخش به ۱۰۶ میلیارد تومان رسیده است.

هاشمی افزود: هدف از اجرای این طرح، ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان و فراهم کردن محیطی مناسب برای یادگیری است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی نیز با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم گفت: نهضت توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی با مشارکت مردم در دستور کار قرار گرفته است.

حامد رخسارپور افزود: در کنار تأمین تجهیزات، طرح ارتقای کیفیت آموزش نیز در حال اجراست که شامل برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران، معاونان و آموزگاران می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این مراسم گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ مدرسه جدید در استان ساخته شده و تلاش داریم تا پایان سال کاروان‌های دیگری از تجهیزات به شهرستان‌ها ارسال شود تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را با آرامش و نشاط آغاز کنند.