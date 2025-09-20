۵۰ تن آراد مازاد بر سهمیه عادی، بین ۵۵ نانوایی خوشنامی که نان مرغوب و با کیفیت در تربت‌ جام تولید می کنند، توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تربت جام گفت: بر اساس ارزیابی‌ های انجام شده ۵۵ نانوایی در سطح شهرها و روستاهای شهرستان به‌ واسطه تولید نان با کیفیت رضایتمندی عمومی را بین مردم کسب کرده‌ اند.

محسن مه آبادی افزود: در این شهرستان ۲۰۰ واحد نانوایی یارانه‌ ای و ۱۵ واحد نانوایی آزادپز به شهروندان خدمت رسانی می‌ کنند.

وی اضافه کرد: بیش از ۷۰درصد نانوایی‌ های شهرستان در راستای اجرای طرح‌ های پدافند غیرعامل دوگانه سوز شده‌ اند.

شهرستان مرزی تربت‌ جام با پنج شهر تربت‌ جام، نصرآباد، سمیع آباد، احمدآباد صولت و نیل‌ شهر و ۱۵۴ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۲۶۱ هزار نفر جمعیت دارد که نیمی از آنها در روستاها سکونت دارند.

مرکز شهرستان تلفیقی تربت‌ جام در ۱۶۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد قرار دارد و با کشور افغانستان از شرق هم مرز است.