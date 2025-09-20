مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران از افزایش تولید تراکتور به ۴۰ هزار دستگاه و صادرات به بیش از ۲۵ کشور دنیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مصطفی وحیدزاده در حاشیه مراسم انتخاب شرکت‌های برتر گروه صنعتی تراکتورسازی ایران حال خوب تراکتورسازی را با افزایش تولید از ۲۱ هزار به ۴۰ هزار دستگاه، صادرات به بیش از ۲۵ کشور جهان به ارزش ۶۱ میلیون دلار، سرمایه‌گذاری ۹ همتی در طرح‌های رشد و توسعه و نوسازی ماشین آلات در تمامی بخش‌ها و شرکت‌ها گروه مستند کرد.

وحیدزاده گفت:حال تراکتورسازی به همت تک‌تک کارکنان خوب است و روند تولید و توسعه در این شرکت همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون پنج تیم خارجی جهت ایجاد همکاری مشترک بین ایران و کشور متبوعشان به‌ واسطه تراکتورسازی در این شرکت و در شهر تبریز مستقر هستند گفت: به‌زودی خبر‌های خوشی از طرح‌های توسعه و خطوط تولید جدید تراکتورسازی در خارج از کشور به هموطنان عزیز خواهیم داد.

وی ضمن یادآوری وضعیت حاکم بر تمامی بخش‌های کشور به خصوص اقتصاد و صنعت در شرایط کنونی اظهار کرد: تراکتورسازی استراتژی‌های بازاری را همسو با نیاز و درخواست متقاضی برنامه‌ریزی می‌کند و هیچ مشکلی در روند تولید و عرضه ندارد و مهمتر اینکه استراتژی ۵۰*۵۰ که از چهار سال پیش استارت زده شده، دقیقاً برای همین روز‌ها و شرایط برنامه‌ریزی شده بود.

گفتنی است در پایان این مراسم از شرکت‌های برتر تقدیر شد.