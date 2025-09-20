

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شیما صفایی، ملی‌پوش شایسته تنیس روی میز ایران، با درخشش خیره‌کننده در رقابت‌های فیدر کاپادوکیا در ترکیه توانست برای نخستین بار در تاریخ تنیس روی میز ایران، مدال برنز فیدر را در این رویداد به ارمغان بیاورد.

صفایی کار خود را از مرحله گروهی آغاز کرد؛ جایی که با دو پیروزی قاطع برابر آیلین آساگارووا و مرزیه نورماتوا از جمهوری آذربایجان، بدون شکست و به عنوان صدرنشین راهی جدول اصلی شد.

در جدول ۶۴ نفره، نماینده ایران در گام نخست مارخابو مگدیوا ازبکستانی را با نتیجه ۳ بر صفر کنار زد. سپس در مرحله یک شانزدهم نهایی با برتری مشابه برابر لائورا واتانابه از برزیل به مرحله بعد صعود کرد.

در دور بعدی نیز درخشش صفایی ادامه داشت و او سیبل آلتینکا از کشور میزبان را با نتیجه ۳ بر ۱ از پیش رو برداشت تا به جمع ۸ بازیکن برتر راه پیدا کند.

صفایی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل دینا مشرف سید دوم رقابت‌ها از مصر، شگفتی بزرگی رقم زد و در جدالی نزدیک و حساس با حساب ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و ضمن راهیابی به جمع ۴ نفر برتر، تاریخ‌سازی کرد.

در دیدار نیمه‌نهایی، صفایی مقابل آسوکا ساسائو از ژاپن به میدان رفت، اما در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد تا با برنز ارزشمند خود این رقابت‌ها را برای ایران به پایان برساند.

هدایت صفایی در این رقابت‌ها به عهده میدیا لطف الله نسبی است.