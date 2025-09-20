مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از افزایش میانگین سرانه فضای فضای ورزشی استان به ۳۲ سانتی متر مربع به ازای هردانش آموز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علی اکبر صمیمی که در مراسم افتتاح طرح کیفیت بخشی با توسعه فضا‌های ورزشی درون مدرسه‌ای با توسعه مردم (میدان همدلی) و اعزام کاروان تجهیزات ورزشی -بهداشتی (مهر بانشاط) سخن می‌گفت با اشاره به افزایش میانگین سرانه فضای فضای ورزشی استان به ۳۲ سانتی متر مربع به ازای هردانش آموز اظهار داشت: میانگین سرانه فضای ورزشی روباز به ازای هر دانش آموز به ۲۰ سانتی متر و فضای ورزشی سرپوشیده به ۱۲سانتی متر رسیده است که جمعا با میانگین کشوری ۶ سانتی متر فاصله داریم.

وی افزود: در شش ماهه گذشته تعداد چمن‌های مصنوعی مدارس را از ۹۸ به عدد ۱۶۹ رسانده‌ایم و تعداد میادین ورزشی با روباز با کفپوش از عدد ۵ به ۲۴ و تعداد کلاس‌های درس تربیت بدنی از ۴۶ به ۵۷ باب رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: با اعتباری بالغ بر ۹۰میلیارد تومان ۲۷فضای ورزشی مدارس استان را بازسازی کردیم که از این مقدار، ۵۰میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارتی و ۴۰میلیارد تومان نیز از محل وجوهات جمع آوری شده از کمک خیرین بوده است.

علی اکبر صمیمی همچنین از بازسازی سرویس‌های بهداشتی مدارس خبر داد و افزود: ۱۲ میلیارد تومان برای تعمیر ۲۲۸ چشمه سرویس بهداشتی در سطح مدارس استان هزینه کرده‌ایم تا سطح عمومی بهداشت در مدارس افزایش یابد.

مقام عالی نظام تعلیم و تربیت استان در پایان خاطرنشان کرد: در مدارس استان ما ۲۲ پزشک داشتیم که در کلاس‌های درس تدریس می‌کردند که امسال همه آنها را تبدیل وضعیت کردیم تا در قالب مربی سلامت در مدارس به کار گیری شوند. همچنین امسال برنامه ریزی کرده‌ایم که کل دانش آموزان استان را از لحاظ سلامتی غربالگری کنیم.