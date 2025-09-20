پخش زنده
آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل، اشخاص حقوقی، شرکتها و املاک اجارهای ۳۱ شهریور ماه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: برای مشاغل و کسبههایی که پیامک ارسال فرم تبصرهی مادهی ۱۰۰ ارسال شده تا پایان ۳۱ شهریور فرصت دارند از ظرفیت قانونی وتسهیلات این تبصره استفاده کنند.
میلاد فرخان افزود:کسانیکه اقدام نکنند در صورت عدم انجام تکلیف قانونی در مورد تسلیم اظهار نامه مالیاتی یا فرم تبصره ۱۰۰ از معافیتها وتسهیلات محروم میشوند.