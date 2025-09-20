در آستانه سال تحصیلی جدید، هزار بسته نوشت‌افزار در قالب پویش مهر علوی میان دانش‌آموزان محروم و روستایی شهرستان بابل توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ میرتبار فرماندار بابل گفت: در قالب پویش ملی «مهر علوی»، هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان محروم و روستایی شهرستان بابل توزیع شد.

وی افزود: بسته‌های نوشت‌افزار در میان دانش‌آموزان ۳۸ روستای شهرستان بابل توزیع شده و تلاش شده است تا دانش‌آموزان مناطق محروم با انگیزه و امکانات اولیه وارد کلاس‌های درس شوند.

میرتبار گفت: پویش مهر علوی با هدف توانمندسازی دانش‌آموزان و کاهش شکاف آموزشی در مناطق کم‌برخوردار طراحی شده و در سطح ملی، حمایت از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز محروم و روستایی را دنبال می‌کند.

فرماندار بابل با قدردانی از بنیاد علوی و گروه‌های جهادی مشارکت‌کننده در اجرای این طرح، افزود: این حرکت نمادین، گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی و امیدآفرینی در مناطق محروم است.