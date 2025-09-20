جشنواره شعر طنز استان همدان با معرفی برترین‌ها به میزبانی کبودراهنگ به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،در مراسم پایانی جشنواره شعر طنز استان همدان که در مجتمع فرهنگی جوان کبودراهنگ برگزار شد برگزیدگان جشنواره شعر طنز استان همدان پس از داوری نهایی اعلام شد.

در بخش «شایسته تقدیر» این جشنواره، خدامراد جلیلوند از تویسرکان، جعفر مقیمیان از اسدآباد، محمد بلند گرامی از فامنین و حمید حکانلو از رزن به عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند.

برگزیدگان بخش آزاد جشنواره شامل، جواد نوری از بهار، بهمن زنگنه از همدان، غلامعلی چگینی از ملایر، اسدالله حیدری از نهاوند و خسرو قربانی از بهار بودند.

در بخش ویژه نیز حبیب گلپور از بهار، اعظم پاکتچی از همدان، سمیه محمدی از درگزین، مجتبی کشوری فاتح از کبودراهنگ و مریم کوثری از همدان حائز رتبه شدند.

این جشنواره با هدف ارتقای شعر طنز و حمایت از استعداد‌های برتر در استان همدان برگزار شد و امید می‌رود با استمرار این روند، فضای فرهنگی و هنری استان بیش از پیش تقویت شود.