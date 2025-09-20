پخش زنده
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان گفت: در هفته دفاع مقدس امسال، اجرای ۸۵ برنامه در قالب ۶ هزار فعالیت برنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان امروز در نشست خبری با اشاره به تنوع و تعدد برنامههای هفتهی دفاع مقدس در گیلان گفت: این برنامهها شامل مستندسازی و نشر آثار شهدا گرفته تا راه اندازی هستههای هنری، نمایش خیابانی، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در مراکز دانشگاهی، بازگویی خاطرات دوران دفاع مقدس و یادوارههای شهداست.
سرهنگ حسن حبیبی افزود: رونمایی از فیلم کوتاه «نامیرا» ویژهی شهدای حادثهی تروریستی اخیر در آستانهی اشرفیه و اجرای نمایشهای خیابانی و برپایی نمایشگاه عکس نیز از جمله برنامههایی پیش بینی شدهی گیلان در هفتهی دفاع مقدس امسال است.
وی در ادامه به آغاز طرح وصیت خوانی شهدا با بکارگیری هنرمندان در شهرستانهای مختلف گیلان اشاره کرد و افزود: در این هفته کار ساخت و تولید بازی آموزشی کتاب آمادگی دفاعی پایهی نهم تحصیلی نیز در استان آغاز میشود که در نوع خود بی نظیر است و میتواند الگویی برای کشور باشد.
سرهنگ حسن حبیبی افزود: پس از اتمام ساخت این بازی که به نوعی محتوای کتاب آمادگی دفاعی پایهی نهم را به دانش آموزان ارایه خواهد کرد، زمینهی آشنایی نسل جدید با آمادگی دفاعی بر پایهی علاقه مندی و پیوند با فرهنگ دفاع مقدس فراهم میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان در ادامه از برگزاری ۱۲۴ یادوارهی شهدا در طول هفتهی دفاع مقدس خبر داد و افزود: این یادوارهها در مناطق مختلف استان برگزار خواهد شد.
سرهنگ حسن حبیبی همچنین آغاز ساخت مستند داستانی زندگی شهید خلبان صیاد بورانی را از دیگر برنامههای دفاع مقدس گیلان برشمرد و گفت: این شهید از آزادگان و جانبازان سرافراز گیلانی ست که در سال ۱۳۹۳ به درجهی رفیع شهادت نائل آمده و زندگی نامهی وی سرشار از جلوههای پند آموز و قابل تامل است.
به گفتهی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان، واگذاری ۴۳ واحد مسکن محرومان و توزیع ۳۱۳ سری انواع نوشت افزار بین اقشار کم برخوردار نیز از دیگر برنامههایی ست که برای هفتهی دفاع مقدس گیلان پیش بینی شده است.