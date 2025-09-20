معاون اول سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل و سازمان قضایی نیروهای مسلح میسر می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، محمد جعفر شهبازی، در شورای قضایی نیروهای مسلح استان، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و اصول قانون اساسی، بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

شهبازی گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح، جلسات منظم در سراسر کشور برگزار می‌کند و نسبت به آموزش و آگاه‌سازی نیرو‌های مسلح در زمینه پیشگیری از جرم اقدام می‌ کنند.

شهبازی افزود: با پیگیری موضوعات قضایی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، تلاش می‌کنیم جرائم در نیرو‌های مسلح کاهش یابد.

حتی یک جرم هم برای ما اهمیت دارد و باید اقدامات لازم برای جلوگیری از آن انجام شود تا خللی در ماموریت نیرو‌های مسلح ایجاد نشود.

وی همچنین تأکید کرد که برنامه‌های پیشگیری از جرم شامل برگزاری کلاس‌ها و آموزش‌های تخصصی برای نیرو‌های مسلح بوده و هدف آن افزایش آگاهی و کاهش جرائم است.