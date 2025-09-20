

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان اعلام کرد:حجت الاسلام حاج شیخ محمدرضا فطرس پدر شهید والامقام مهدی فطرس پس از سال‌ها صبر و و رنج فراق فرزند ، ندای حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

شهید مهدی فطرس متولد ۲۳ اسفند ۱۳۵۸ در شهرستان بروجردبود که در اسفند ۱۳۹۱ در راه ماموریتی در کردستان به شهادت رسید.

به همین مناسبت حجت الاسلام سید علی حسینی امام جمعه بروجرد در پیامی درگذشت حجت الاسلام حاج شیخ محمد رضا فطرس را به خانواده محترم ایشان و سایر بستگان و حوزه ی علمیه تسلیت گفت.





در متن پیام آمده است :





بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت عالم مخلص، مجاهد، انقلابی، ولایت مدار و پدر شهید والا مقام حاج مهدی عزیز مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد رضا فطرس را به خانواده محترم ایشان و سایر بستگان و حوزه علمیه تسلیت عرض می کنم.و از پیشگاه خدای متعال برای آن روحانی وارسته علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزئیل مسئلت می نمایم.







