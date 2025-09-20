معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان گلستان با اعلام خبر فراخوان «همایش ملی بسته‌بندی محصولات صنایع‌دستی» گفت: علاقه‌مندان از اول تا ۲۶ مهر آثار خود را ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مریم حاجی‌ابراهیمی در خصوص برگزاری همایشی ملی در استان درخصوص بسته‌بندی محصولات صنایع‌دستی، گفت: باهدف ارتقای کیفیت، نوآوری و توسعه بازار صنایع‌دستی، فراخوان همایش ملی بسته‌بندی محصولات صنایع‌دستی منتشر شد. این همایش با نظارت اداره‌کل و با همکاری اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی استان، دانشگاه آزاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و پارک علم و فناوری برگزار خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی گلستان افزود: این رویداد فرصتی ارزشمند برای ارائه دستاوردها، نمایش نمونه‌کار‌ها و معرفی نوآوری‌ها در حوزه بسته‌بندی صنایع‌دستی است و بستر مناسبی برای تعامل میان فعالان صنایع‌دستی، طراحان، پژوهشگران و صنعتگران فراهم می‌آورد.

او خاطرنشان کرد: محور‌های همایش شامل طراحی و نوآوری در بسته‌بندی، بسته‌بندی پایدار و محیط‌زیست، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تأثیر بسته‌بندی بر بازاریابی و صادرات، استاندارد‌ها و الزامات حقوقی، اقتصاد و مدیریت بسته‌بندی و همچنین بسته‌بندی در حوزه گردشگری و سوغات است.

حاجی‌ابراهیمی افزود: شرکت برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان، طراحان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان صنایع‌دستی می‌توانند در این همایش حضور داشته باشند.

علاقه‌مندان برای مشاهده شرایط کامل، نحوه ارسال آثار و جزئیات جدول زمان‌بندی می‌توانند به پایگاه اینترنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان به نشانی golestan.mcth.ir مراجعه کنند.

اعطای گواهی‌نامه حضور، فرصت معرفی و نمایش آثار برگزیده در نمایشگاه جانبی و اهدای جوایز به نفرات برتر از جمله امتیازات پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌کنندگان در این همایش است.