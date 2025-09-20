پخش زنده
نخستین همایش ملی «کرامت و حقوق انسان در سیره سیاسی ـ اجتماعی امام رضا (ع)» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، نخستین همایش ملی «کرامت و حقوق انسان در سیره سیاسی ـ اجتماعی امام رضا (ع)» را در پاییز ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار میکند.
این همایش علمی و تخصصی، با محوریت بازخوانی مبانی قرآنی و روایی کرامت انسانی در سیره رضوی، میکوشد ابعاد مختلف این آموزه را در جامعه معاصر به بحث بگذارد.
دبیرخانه این همایش، موضوعات محوری همایش را شامل «کرامت و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انسان در سیره امام رضا (علیهالسلام)»، «مستندات قرآنی»، «روشها و عناصر مبارزه»، «رویکردهای تمدنی»، «اصول مناظره و تعامل فرهنگی» و «راهبرد سیاسی مواجهه با حکومت زمان» اعلام کرده است.
این محورها با هدف تبیین نظاممند دستاوردهای فکری و عملی امام هشتم علیهالسلام، به عنوان الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان، تنظیم شدهاند.
مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده و مراسم اختتامیه در آذر ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را به نشانی اینترنتی confru.ir یا نشانی پست الکترونیکی confru@razavi.ac.ir ارسال کنند.