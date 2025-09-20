بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغر کشوریان در بازدید از طرحهای راهسازی شهرستانهای مرکزی و شمالی استان اظهار کرد: ساخت بزرگراه دیر – بوشهر محدوده قطعات ۱۲ تا ۱۴ به طول ۲۵ کیلومتر ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: کارگاه تولید حفاظ بتنی جهت ایمن سازی بزرگراه چهارخطه دیر- بوشهر در تعهد شرکت دنیز راه ساحل با نظارت مهندسان مشاور طرح هفتم با مبلغ قرارداد ۷۸ میلیارد تومان اعتبار، پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصد دارد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: در ادامه بازدید از روند عملیات اجرایی ساخت بزرگراه دیر- بوشهر، محدوده قطعات ۱۲ تا ۱۴ که به طول ۲۵ کیلومتر برای بهرهبرداری در اولویت اجرایی قرار گرفته بازدید شد، که ماشین آلات راهسازی در محدوده ساخت تقاطع غیرهمسطح چاه تلخ، تقاطع زیرگذر باشی و محدوده اتصالی به محور موجود در محدوده روستای بربو و روسازی و آسفالت مسیر مشغول به فعالیت است.
وی عنوان کرد: این قطعه ۲۵ کیلومتری پیشرفت فیزیکی ۷۸ درصد دارد که از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و نظارت مهندسان مشاور طرح هفتم در حال اجرا است.
کشوریان از ساخت بزرگراه اهرم – برازجان نیز بازدید کرد و گفت: این طرح به طول ۵۴ کیلومتر، ۲۲ کیلومتر آن بهره برداری شده و در زمان حاضر پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی دارد و در حال حاضر در محدوده حدفاصل روستای ابوالفیروز تا بنداروز فعال است که اجرای این طرح از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و با نظارت مهندسان مشاور طرح هفتم صورت گرفته است.
وی در ادامه از ساخت تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر گناوه بازدید و یادآور شد: پیشرفت فیزیکی این طرح ۴۷ درصد با اعتبار ۱۰۱ میلیارد تومان و پیمانکار در حال اجرای عملیات خاکی و روسازی تکمیلی و ساخت حفاظ بتنی برای ایمن سازی طرح است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر بیان کرد: بازدیدی از اجرای پل رودخانهای دره باهوش با ۵ دهانه ۲۱ متری در تعهد شرکت شایسته سازان بوشهر و نظارت مهندسین تراز مسیر آریا با مبلغ قرارداد ۷۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد انجام شد که طرح مذکور آماده بارگذاری تیرها و اجرای عرشه پل در روزهای آتی خواهد بود.
وی گفت: ساخت مرحله دوم کمربندی گناوه نیز به طول ۴ کیلومتر در تعهد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و با نظارت مهندسان مشاور آداک تندیس ایرانیان با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در حال اجراست که پیمانکار در حال اجرای لایه اول آسفالت بود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان بازدید از اجرای قطعات ۲ و ۳ محور دوم محور ساحلی بوشهر- گناوه، اظهار کرد: طرح مذکور به طول ۲۷ کیلومتر، در حال حاضر ۱۵ کیلومتر آن در اولویت اجرایی برای تسریع در بهرهبرداری قرار گرفته و این محدوده دارای پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی است.