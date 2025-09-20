رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان گفت: امسال تمامی رانندگان سرویس مدارس باید دارای پروانه و برچسب رسمی باشند و خودرو‌های فاقد این مجوز از خدمت‌رسانی منع خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای سید صادق پورسینا با اشاره به ساماندهی سرویس‌های مدارس بیان کرد: امسال تنها رانندگانی که پروانه و برچسب سرویس حمل و نقل دانش‌آموزی دارند و تمامی شرایط آیین‌نامه وزارت کشور را رعایت کرده‌اند از جمله گواهی سلامت جسمانی و روانی، معاینه فنی و بیمه الحاقیه خودرو می‌توانند در حوزه سرویس مدارس فعالیت کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۴ شرکت فعال در حوزه سرویس مدارس از شهرداری پروانه کسب کرده‌اند و آماده خدمات‌دهی هستند. قریب به ۳ هزار دانش‌آموز نیز در سامانه سپند ثبت‌نام کرده‌اند و درخواست سرویس داشته‌اند. بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز همدانی با همکاری ۱۴ شرکت حمل و نقل در سامانه سپند ثبت‌نام کرده‌اند تا جابه‌جایی آنها به صورت ایمن انجام شود.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان با تاکید بر اینکه نرخ‌نامه مصوب شورای شهر برای تمام رانندگان سرویس مدارس اعمال خواهد شد گفت: برای بیش از ۶۰۰ خودرو پروانه صادر شده و مابقی در حال ثبت‌نام هستند. پیش‌بینی می‌کنیم امسال تعداد خودرو‌های ثبت‌نامی به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه برسد.

پورسینا تصریح کرد: نزدیک به ۱۳ هزار دانش‌آموز و حدود ۳ هزار خودرو در حوزه حمل و نقل دانش‌آموزی فعال هستند که دانش‌آموزان سطح شهر را جابه‌جا می‌کنند. امسال تعداد شرکت‌های ساماندهی سرویس مدارس از ۱۰ به ۱۴ شرکت افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: والدین درخواست‌های خود را از طریق سامانه سپند ثبت کرده‌اند و این لیست برای ساماندهی حدود ۳۰۰ مدرسه به شرکت‌های حمل و نقل ارسال شده است. ساماندهی سرویس مدارس به عهده شرکت معرفی شده از سوی شهرداری است و رانندگان باید سریع‌تر برای ثبت‌نام به این شرکت‌ها مراجعه کنند تا پروانه صادر شود.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان تاکید کرد: اول مهرماه، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری با همکاری پلیس راهور گشت‌های ویژه‌ای مقابل مدارس مستقر خواهد کرد تا خودرو‌های فاقد برچسب کنترل شوند. مسئولیت استفاده از رانندگان فاقد برچسب بر عهده والدین و مدیران مدارس است و شهرداری در این زمینه پاسخگو نخواهد بود.