مدیر کل امور مالیاتی خوزستان گفت: هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل طرح نشاندار کردن مالیات برای تکمیل و اجرای ۲۲ طرح عمرانی در استان برای سال جاری در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی بیان کرد: از مودیان مالیاتی در سراسر کشور درخواست می‌شود برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام تعیین شده خوزستان در قالب طرح نشاندار کردن مالیات همکاری کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته اتفاقات خوبی در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات در استان رقم خورد افزود: سال گذشته ۳۹ طرح با اعتبار سه هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال برای خوزستان در قالب این طرح تعیین شد.

خورشیدی عنوان کرد: سال گذشته ۱۲ هزار مودی مالیاتی برای تکمیل ۳۹ طرح عمرانی استان مشارکت و همکاری داشتند که این اقدام تحول بزرگی در اجرای طرح‌های عمرانی خوزستان بوده است.

مدیر کل امور مالیاتی خوزستان ادامه داد: با توجه به موفقیت این سازمان در طرح نشان دار کردن مالیات و استقبال مردم برای امسال نیز پیگیری‌هایی صورت گرفت تا مودیان، مالیات‌های پرداختی خود را در طرح‌های مد نظر هزینه کنند.