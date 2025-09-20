معاون شهردار تهران با بیان اینکه ۱۸۰۹ دستگاه اتوبوس تا امروز نوسازی شده و تا پایان سال ۱۳۵۸ دستگاه دیگر به این عدد اضافه خواهد شد، گفت: در حوزه بازسازی نیز ۵۸۸ دستگاه اتوبوس در این دوره بازسازی شده که تا پایان‌ سال ۳۲۷ دستگاه دیگر نیز بازسازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین بهره‌برداری از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی و افتتاح ۲ ایستگاه شارژ برقی قورخانه و هنگام (فاز شمالی)، صبح امروز -شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴- در قالب یکصد و هشتاد و نهمین پویش امید و افتخار با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مهدی چمران رییس شورای ششم و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهری برگزار شد.

محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این آیین اظهار کرد: همه زحمت معاونت حمل و نقل طی این ایام بر دوش شورا بود. همه اعضای شورا زحمت زیادی در این حوزه کشیدند و اگر حمایت شورا نبود این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.

وی با بیان اینکه ۱۸۰۹ دستگاه اتوبوس تا امروز نوسازی شده و تا پایان سال ۱۳۵۸ دستگاه دیگر به این عدد اضافه خواهد شد، گفت: در حوزه بازسازی نیز ۵۸۸ دستگاه اتوبوس در این دوره بازسازی شده و تا پایان سال ۳۲۷ دستگاه دیگر نیز بازسازی می‌شود.

هرمزی خاطرنشان کرد: نهضت برقی سازی ناوگان نیز از دیگر دستاورد‌های این دوره است که با پیمانکاران شایسته‌ای مانند مپنا و دانشگاه شریف ایستگاه‌های شارژ ساخته شد. امروز ۲ ایستگاه مهم شارژ بهره برداری می‌شود.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه خودرو‌های شخصی هم می‌توانند از این ایستگاه‌های شارژ استفاده کنند، عنوان کرد: ۵۰ درصد خطوط محوری تهران با ناوگان برقی نوسازی شدند و مسئله هوای پاک با تدبیر شهردار و شورا پیگیری شده است. تاکسی‌های برقی نیز با کمک دولت ۲۷۵۲ دستگاه نوسازی شد و هفته گذشته اولین پلاک تاکسی صادر شد.

وی با اشاره به اقدامات در حوزه مترو تصریح کرد: در این دوره مدیریت شهری ۳۹ کیلومتر و ۱۹ ایستگاه احداث شده است. ایستگاه مریم مقدس و سرباز از خط ۶ و ایستگاه ورزشگاه تختی از خط ۷ هم به زودی اضافه خواهد شد و پروند خطوط ۷گانه تکمیل خواهد شد.

هرمزی با بیان اینکه با حمایت شورا و شهردار قرارداد احداث خطوط جدید نیز بسته شده است، گفت: عملیات عمرانی در خط ۱۰ شروع شده است. تجهیز کارگاه خط ۸ و ۹ آغاز شده و در آبان ماه امکان انتقال TBM وجود دارد.

معاون شهردار تهران همچنین خاطرنشان کرد: در این دوره به اندازه ۲۵ سال اخیر یعنی برای ۱۰۷۱ دستگاه واگن قرارداد بستیم. رام اول را در بهمن ماه تحویل خواهیم کرد. از هفته آینده یکی از رام‌های واگن ملی وارد خطوط خواهد شد. تست ART نیز انجام شد و ورود اتوبوس‌های ۲۶ متری در دست بررسی است.

وی بیان کرد: برای مجموعه دانشگاه تهران یک خط اختصاصی جدید برای سرویس دهی دانشگاه راه اندازی شده که ان‌شاءالله آن خط به صورت برقی پوشش داده خواهد شد.

تلاش برای داخلی‌سازی صددرصدی ساخت اتوبوس و واگن

به گزارش شهر مهدی چمران رییس شورای ششم نیز با بیان اینکه مرتب صحبت از تشویق استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی است، گفت: البته باید این وسیله‌ها به صورت کافی در اختیار مردم باشد و اگر نباشد عملیاتی نخواهد شد. وقتی اتوبوس نیست مردم به اتوموبیل شخصی خود پناه می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه آنچه پیش بینی شده بیش از چیزی است که هم اکنون داریم و اگر سیستم اداری به موقع حرکت می‌کرد الان حدود ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس داشتیم و واگن‌های قطار وارد شده بودند، اظهار کرد: ورود واگن‌ها به خاطر کندی سیستم اداری و اجرایی کشور با تاخیر مواجه شد. گفتند که واگن‌ها در سالن رنگ است ولی باید ته دل خود باز هم نگران باشیم.

چمران با بیان اینکه تلاش بر این است که هم اتوبوس و هم واگن‌ها را خود در داخل بسازیم، گفت: ساخت اینها برای ما عملی است و امیدوارم زمانی برسد که همه این موارد به دست کارگران ایرانی ساخته بشود.