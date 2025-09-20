به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛در جدیدترین ارزیابی عملکرد فدراسیون ورزش کارگری کشور، استان اصفهان با اقتدار در راس هیئت‌های ورزش کارگری کشور قرار گرفت.

هیئت ورزش کارگری استان اصفهان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ فدراسیون ورزش کارگری کشور، به عنوان هیئت ورزش کارگری برتر و مقام اول کشوری دست یافت.

رئیس ورزش کارگری استان اصفهان ضمن عرض تبریک کسب رتبه نخست هیئت ورزش کارگری استان اصفهان در سطح کشوری به جامعه کارگری و ورزش استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان با کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد هیئت‌های ورزش کارگری کشور در سال ۱۴۰۳، بعنوان الگویی موفق در ورزش کارگری کشور مطرح شد.

علیرضا تیغ ساز در ادامه افزود: این موفقیت حاصل تلاش ‏مدیران، مربیان، ورزشکاران کارگر و همکاری نهاد‌های مربوطه بوده است و امید می‌رود که این روند با حمایت بیشتر، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و توجه به توسعه ورزش در همه شهرستان‌ها ادامه یابد.

تیغ ساز گفت: کسب این موفقیت را نشان‌دهنده نقش و جایگاه پررنگ کارگران استان اصفهان در عرصه ورزش و سلامت جسمانی کشور دانست و گفت تکرار این موفقیت جایگاه ورزشی استان را در سطح ملی ارتقا داده و الگویی برای سایر استان‌ها ایجاد کرده است و بدون شک چنین موفقیتی انگیزه‌ای مضاعف برای ورزشکاران کارگر ایجاد می‌کند تا با قدرت بیشتری در میادین استانی، ملی و بین‌المللی بدرخشند.