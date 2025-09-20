پخش زنده
تیم خوزستان در مسابقات روبیک قهرمانی کشور مقام دوم را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیم اعزامی استان خوزستان متشکل از بانوان و آقایان، در رقابتهای قهرمانی کشور مکعب روبیک که با حضور ۱۷ استان و ۱۲۶ شرکتکننده به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد، عملکردی ارزشمند از خود به نمایش گذاشت.
در پایان این رقابتها، تیم بانوان خوزستان موفق شد مقام دوم تیمی کشور را کسب کند.
اعضای تیم اعزامی استان خوزستان در بخش بانوان (نایبقهرمان تیمی کشور) شامل زهرا علیزادهاصل، فاطمه ناجی، مهیا ارجمندی و در بخش آقایان علی خسروی، یاسین ناجی، ماهان آرمانزاده بوده اند.
در بخش انفرادی این رقابت ها زهرا علیزادهزاده از خوزستان مقام نخست کشور را کسب کرد.
نجمه صادقجولا مسئول کمیته روبیک استان خوزستان گفت : مسابقات روبیک با هدف پرورش خلاقیت، تقویت ذهن و آیندهسازی جوانان برگزار میشود و بستری مناسب برای ارتقای سطح و آمادگی ورزشکاران جهت حضور در مسابقات بینالمللی فراهم میکند.
وی افزود: برنامهریزیهای آینده کمیته روبیک استان، با تمرکز بر ثبت بهترین زمانها و نزدیک شدن به رکوردهای جهانی انجام خواهد شد.