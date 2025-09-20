کاروان اقلام، وسایل و تجهیزات ورزشی با شعار مهر بانشاط روز شنبه به ارزش ۳۰ میلیارد تومان به بیش از یک هزار و ۵۰۰ مدرسه دولتی استان البرز اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، تجهیزات ارسال شده شامل توپ و تور والیبال، هندبال، بسکتبال، داژبال فدراسیون، مدیسنبال، توپ و راکت بدمینتون و تنیس روی میز، تشک دراز و نشست، طناب، مانع کله قندی، کنز هلالی، گرندبال، تلمبه، سوزن توپ، شطرنج، نردبان چابکی، دارت، ژنراتور، تردمیل بدنسازی، دروازه فوتسال، تخته بسکتبال، جلوپا ماشین، کراس اور، پازن فضای و اسمیت می‌شود.

سشوار صنعتی، کامپیوتر، پرینتر واسکنر برای قسمت اداری اماکن ورزشی، جارو برقی صنعتی، میز فوتبال دستی، میله والیبال، ماشین پرس چمن مصنوعی، دستگاه هواساز، موتور برق بنزینی، کولر آبی، سازه کراس فیت، بارفیکس ژیمیناستیک، شاسی دار دسته جمعی، آدمک و آبسردکن از دیگر اقلام و تجهیزات ارسال شده به مدارس دولتی را تشکیل می‌دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: این اقلام و تجهیزات با اعتباری بالغ بر۳۰ میلیارد تومان در مدارس دولتی استان البرز توزیع و با اعزام این کاروان‌ها بخشی ازنیاز‌های مدارس دولتی استان البرز به امکانات و تجهیزات ورزشی تامین می‌شود.

شعبانی گفت: از سال ۹۲ تا کنون شاهد توسعه ۵۰ درصدی زیرساخت‌های تربیت بدنی درآموزش و پرورش این استان هستیم که این مهم نشان از توجه به سلامت دانش آموزان، ایجاد انگیزه در تحرک بدنی و هدایت آنان به سمت رشته‌های تخصصی ورزشی دارد.